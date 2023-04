Degustazioni, live cooking e natura: la primavera nel paniere Cia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In una Sicilia in piena primavera, prende il via questo venerdì una serie di iniziative all’interno di CIA Meeting 2023, un’attività rivolta alla valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari delle province di Palermo e Trapani. Gli eventi, organizzati dalla CIA Sicilia Occidentale, vedranno un itinerante Paniere Cia, un contenitore metaforico ma ricco di gusto e di appuntamenti imperdibili dove i produttori locali faranno rete e incontreranno il pubblico in numerose masterclass, degustazioni, live cooking, pasta experience, tour in mountain bike.

“L’iniziativa - dichiara il presidente di CIA Sicilia Occidentale Camillo Pugliesi - intende valorizzare il territorio e le produzioni agroalimentari delle imprese associata a CIA. Il Paniere Cia con i suoi prodotti ha tutti i requisiti per fare da volano alla promozione di un turismo enogastronomico che, a fianco a quello culturale e naturalistico, renda merito e ancor più valore alla nostra generosa Sicilia. Qualità, legami territoriali e aggregazione, sono diventati elementi fondamentali di un modello produttivo da far conoscere ad un pubblico il più ampio possibile”.

Produttori di farine, olio, vino, carni e salumi, formaggi e ancora agricoltori, allevatori, viticoltori e ‘artigiani della terra’ si ritroveranno nell’Alto Belice dal 23 al 30 aprile, a San Vito Lo Capo dal 21 al 25 aprile, a Castellammare del Golfo dal 21 al 25 aprile, a Gangi il 25 aprile, per concludere il 30 Aprile all#Enoteca Regionale di Alcamo. Il Paniere Cia sarà inoltre presente, dal 21 al 30 aprile, in alcuni punti vendita della Cantina Sociale Sant’Antonio a Palermo e Bagheria: anche lì si potranno conoscere alcuni prodotti delle imprese associate a CIA e degustarli. Un mese all’insegna del gusto, ma soprattutto di quei valori che Cia Sicilia Occidentale intende promuovere alla conoscenza di consumatori attenti al gusto, ma anche alla salute e alla sostenibilità delle produzioni. Tutte le iniziative saranno pubblicizzate sui canali social di Cia Sicilia Occidentale.