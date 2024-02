Alla Città dei ragazzi arriva un defibrillatore, il regalo di un gruppo di giovani medici

Un gruppo di giovani medici palermitani ha donato un defibrillatore, utilizzabile sia sugli adulti che sui bambini, alla Città dei ragazzi così da garantire il divertimento in sicurezza nella villa comunale che da pochi mesi ha riaperto i battenti dopo anni di incuria e abbandono.

"Abbiamo deciso di lanciare un segnale di amore nei confronti della nostra città, donando un dispositivo fondamentale per la sicurezza di chi frequenta la città dei ragazzi e che potrà far stare più sereni i genitori dei bambini che la frequentano. Un ringraziamento al consigliere Bonanno per averci aiutato nel portare a termine questa donazione” queste le parole di Mariachiara Ippolito e Maria Stella Oddo, rappresentanti del gruppo di giovani di giovani medici neo specialisti in Anestesia e Rianimazione classe novembre 2023.

"Il gesto di questi giovani medici palermitani è un lodevole segnale di attenzione e sensibilità non solo nei confronti di uno spazio come la Città dei ragazzi, ma di tutta la città e, per questa ragione, merita un sincero e sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale che ha impiegato ogni sforzo per restituire a Palermo quest’area destinata soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie. La donazione è anche un esempio importante di come il Consiglio comunale debba stare vicino cittadini, favorendo queste circostanze e per questo ringrazio anche il consigliere comunale Domenico Bonanno" afferma il sindaco Roberto Lagalla.

"Il mio più sincero ringraziamento ai giovani medici che hanno deciso di destinare loro risorse per poter donare un defibrillatore alla città dei ragazzi. Un segnale importante di attenzione nei confronti della nostra città e soprattutto dei piccoli palermitani che frequentano uno spazio che, grazie a questa amministrazione, è stato restituito alle famiglie. A loro il mio plauso e la mia ammirazione, certo che i cittadini palermitani sapranno tributare loro la giusta gratitudine” lo dichiara il capogruppo della Dc in consiglio comunale, Domenico Bonanno.