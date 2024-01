Salone Internazionale della Gelateria a Rimini, c'è anche una realtà palermitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal Packaging comunicativo al Marketing Digitale DDsolution arriva al Salone Internazionale del Food&Pastry SIGEP 2024. In occasione del suo 15° anniversario, DDsolution, leader nel packaging personalizzato e digital marketing, sbarca al Salone Internazionale del Food&Pastry SIGEP 2024. Questo evento, un punto di riferimento per il settore Foodservice Dolce, si terrà dal 20 al 24 Gennaio alla Fiera di Rimini. Duilio Di Gaetano, imprenditore siciliano, introduce quest'anno la sua agenzia di Palermo in un contesto internazionale, evidenziando la crescita e l'espansione dell'azienda. Specializzata in soluzioni innovative per migliorare l'immagine aziendale sia online che offline, DDsolution si è affermata come punto di riferimento nel packaging personalizzato per il settore alimentare e come partner strategico nel digital marketing. Al SIGEP 2024, l'attenzione sarà rivolta anche alla presentazione di ConsegnApp, una nuova tecnologia di App Delivery per la creazione di app personalizzate, progettata dal team DDsolution per tutti i clienti appartenenti al mondo del food. Con questo evento, DDsolution non solo celebra i suoi 15 anni di successi ma si lancia anche in una nuova era, dimostrando che l'innovazione e l'adattamento sono le chiavi per eccellere in un mondo in costante evoluzione.