In diretta con Davide Shorty, in gara tra le Nuove Proposte con la canzone 'Regina'

Davide Shorty in gara a Sanremo: "Nella mia musica c'è il sole di Palermo"

In gara tra le Nuove Proposte con il brano 'Regina', ha vinto il Premio Lunezia. "La canzone parla della mia ex compagna - racconta a Today -. Noi uomini non celebriamo abbastanza le donne"