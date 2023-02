Davide Merlino, riconfermato ambasciatore Doc Italy per la promozione food in Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La dedizione di Davide Merlino ha dimostrato la sua abilità nella promozione del cibo attraverso l'organizzazione di grandi eventi come il Sicily Food Festival, il Beer Street, il Dolce Sicily e tanti altri, che hanno contribuito a far conoscere la cucina siciliana in tutto il mondo. Grazie alla sua passione e al suo impegno nella promozione della cultura del cibo, Merlino è stato riconfermato come ambasciatore DocItaly per il 4 anno di fila, un riconoscimento che viene assegnato solo ai migliori chef e promotori della cucina italiana. Inoltre, grazie alla sua competenza e alla sua esperienza, è stato nominato delegato nazionale della sezione street food. Questo è un riconoscimento molto importante, che conferma l'impegno nella promozione del cibo di strada e nella valorizzazione dei produttori locali. Il decimo anniversario di DocItaly è un'occasione importante per celebrare i grandi successi raggiunti negli ultimi anni nella promozione della cultura del cibo. Grazie alla passione e all'impegno di chef e promotori come Davide Merlino, la cucina italiana è diventata un punto di riferimento a livello internazionale, riconosciuta per la sua qualità e la sua varietà. La promozione del cibo di strada, in particolare, rappresenta una grande opportunità per valorizzare le produzioni locali e le tradizioni culinarie regionali. Grazie alla nomina come delegato nazionale della sezione street food, si potranno promuovere ancora di più queste eccellenze culinarie, creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per i produttori locali. "Sono veramente commosso per la riconferma come Ambasciatore Doc Italy per la promozione food e la nomina come delegato nazionale della sezione street food, avvenuta in occasione della cerimonia al Campidoglio di Roma. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno voluto rinnovare la loro fiducia in me, e in particolare ringrazio il comitato Doc Italy per avermi scelto nuovamente per questo ruolo così prestigioso. Sono consapevole dell'importanza di questa nomina e mi impegnerò al massimo per rappresentare al meglio l'Italia e la sua cultura culinaria nel mondo. Sono molto grato ed entusiasta anche per la nomina a sorpresa di Delegato Nazionale della Sezione Street Food, che rappresenta per me un grande onore. Lavorerò con impegno e dedizione per promuovere il cibo di strada e per far conoscere le eccellenze culinarie regionali e locali. Grazie di cuore a tutti, non vedo l'ora di iniziare a lavorare per promuovere la cultura del cibo italiano, con la passione e l'impegno che mi contraddistinguono." In conclusione, la riconferma di Davide Merlino come ambasciatore DocItaly per la promozione del cibo e la sua nomina a delegato nazionale della sezione street food rappresentano un grande riconoscimento per la sua passione e il suo impegno nella valorizzazione della cultura culinaria italiana. Grazie alla sua competenza e alla sua esperienza, Merlino sarà in grado di continuare a promuovere il cibo italiano in tutto il mondo, creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per i produttori locali.