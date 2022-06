"Dark delivery": ep di Dante lsd: musica Rap dallo Zen

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maxmilian Vella, in arte "Dante LSD" , è un rapper che vive nel quartiere Zen di Palermo. Ci presenta il suo ultimo progetto musicale, "Dark Delivery" un EP di 4 pezzi collegati liricalmente tra loro. Non mancano i riferimenti al quartiere, una sorta di "limbo" , ma che ha tanto da insegnare a chi preferisce giudicare ed etichettare. É possibile ascoltare l'EP su tutti i Digital Stores. Nel 2020 ha fondato un collettivo musicale chiamato "Villa Muerte" che nello slang sudamericano significa "Città fantasma", un significato che metaforicamente viene accostato al quartiere Zen, una realtà difficile che spesso sembra invisibile alle istituzioni. È stato di recente intervistato da Gab Morrison, "youtuber" francese molto famoso che è arrivato fino allo Zen per conoscere il rapper e il quartiere. Allo Zen c'è anche tanta musica.