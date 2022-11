VIDEO | Eroi, cantanti lirici e pittori: l’antropologo racconta le mummie delle Catacombe dei Cappuccini

Nel giorno della commemorazione dei defunti, il paleopatologo messinese Dario Piombino Mascali, ispettore onorario della Regione per il patrimonio mummificato e docente in Lituania, ha condotto i visitatori in un fuori programma de Le Vie dei Tesori in una esperienza in notturna suggestiva alla scoperta del mondo segreto che si nasconde sotto di noi