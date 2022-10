Amazon Storyteller 2022, il palermitano La Rosa tra i 5 finalisti con "Monsieur Chef"

C'è anche il giornalista e scrittore palermitano Dario La Rosa col suo "Monsieur Chef - Le indagini di Iachino Bavetta" tra i cinque finalisti di Amazon Storyteller 2022, il premio letterario della piattaforma online di e-commerce, giunto alla terza edizione.

I finalisti di Amazon Storyteller 2022

Amazon ha svelato i cinque titoli finalisti tra cui, il 10 novembre 2022, sarà proclamato il tanto atteso vincitore è sempre più vicino. Queste le opere, e i nomi dei cinque talentuosi autori finalisti che si contenderanno il titolo di Amazon Storyteller 2022:

Monsieur Chef - Le Indagini di Iachìno Bavetta di Dario La Rosa, penna palermitana e giornalista professionista, che ha iniziato a scrivere la serie dell'investigatore amatoriale Iachìno Bavetta per caso e poi non ha più smesso.

Lunga nuvola bianca di Terence Biffi, ravennate classe '90, che nel viaggio ha trovato una cura all'obesità, all'infelicità e alle insoddisfazioni personali. Quest’opera è un racconto ironico dei due anni che l'autore ha trascorso in Nuova Zelanda durante la pandemia. Appena rientrato da un nuovo viaggio tra Caucaso, Turchia, Iraq e Iran è già al lavoro sul suo terzo libro.

Il giorno è uguale alla notte di Francesco Gardini, insegnante veronese di Ju Jitsu. Ha già scritto Giorni d’Autunno, romanzo breve pubblicato nel 2020 e Avventure nelle grandi praterie, racconto edito da VJ Edizioni nel 2021.

La ninnananna degli alberi di Alice Bassoli, autrice nata e cresciuta in provincia di Reggio Emilia che, tra pianura, nebbie e cieli bianchi invernali, ha trovato la sua ispirazione scoprendo la bellezza di fantasticare, creare storie e sognare ad occhi aperti.

Solo chi soffre (Delitti in prima pagina Vol. 6) di Doriana Cantoni, già autrice di numerosi romanzi, racconti e di una silloge poetica. Oggi vive in una località di montagna dove si dedica a tempo pieno alla sua passione più grande: la scrittura.

I criteri

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i 5 finalisti. Il 10 novembre toccherà alla giuria di esperti - composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna - proclamare il vincitore 2022.

E' grazie al loro sapiente giudizio che, anche per questa terza edizione, Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller: l’autore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Tutte le opere candidate, dei finalisti e non solo, sono incluse nell’abbonamento a Kindle Unlimited e disponibili per la lettura a questo link: https://www.amazon.it/premioletterario. Basterà cliccare su “partecipanti” per scoprirli tutti. Inoltre, il giorno seguente all’annuncio, sarà possibile conoscere il vincitore anche all'interno della pagina web dedicata all’iniziativa. E quest’anno c’è anche una grande novità: la proclamazione del vincitore del premio in Italia, selezionato tra i cinque finalisti, avverrà per la prima volta in presenza giovedì 10 novembre 2022 in occasione di un evento speciale dedicato al Self Publishing.

La trama di Monsieur Chef

Iachìno Bavetta, giornalista di satira, è costretto a inventarsi un secondo lavoro per far fronte alla crisi del giornalismo. La rivista “Ulapino” che edita insieme al collega e compare d’avventure Gerlando, si trova infatti in un periodo di magra. La passione per la cucina lo porta a pensare di poter fare lo chef a domicilio. La cosa riesce grazie a sua moglie Carmela, maestra di scuola che prova a far venir fuori le emozioni più semplici per educare alla bellezza. Carmela un giorno incontra una nobildonna con la nipote al parco, fanno amicizia, parlano del marito ed ecco che lo chef è già ai fornelli. Succede, però, che Iachìno, nel momento in cui deve uscire dal palazzo per acquistare al market alcuni ingredienti mancanti, si trova davanti a un cadavere trovato lungo le scale. Nulla di strano, una morte accidentale, se non fosse che il corpo ha una siringa piantata nel collo. Iachìno si terrorizza, perché, oltre alla serata andata male dovrà fare i conti con il fatto che uno degli ospiti della serata è il questore in persona. Una vecchia amicizia nata dal mestiere e da vecchi casi risolti insieme. Parte a questo punto un’indagine a tutto campo che porterà i due giornalisti ad affrontare, con il sorriso sulle labbra, a seguire una pista che possa portare alla risoluzione del caso. Sarà grazie al fiuto del suo bassotto Arturo, all’aiuto del collega Gerlando che ricostruirà il passato della vittima e alla testardaggine di infrangere anche qualche regola in onor della verità, che Iachìno riuscirà a risolvere il caso.

Chi è Dario La Rosa

Dario La Rosa (Palermo, 1980) è giornalista professionista. I casi dell'investigatore amatoriale Iachìno Bavetta hanno esordito con i racconti del volume "Cous Cous Blues". Fra le indagini disponibili per i lettori anche "Mare, amore e barbecue: un'indagine di Iachìno Bavetta a Mondello", "La dea del grano: un'indagine di Iachìno Bavetta a Gangi" e l'audiolibro gratuito "Delitto a teatro" disponibile su Spreaker e Spotify. Il racconto "Delitto ai Candelai" è invece disponibile all'interno della raccolta "Giallo Siciliano".