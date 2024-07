The Sicilian Wanderer Dario Cascio intervistato dal podcast "Egoriferiti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha lasciato la Sicilia perché nella sua terra di origine il lavoro era più sfruttamento che soddisfazione. Oggi, che vive in Irlanda da anni con la sua famiglia, ha deciso di riesaltare le sue radici, partendo dalla lingua. Il content creator Dario Cascio, alias The Sicilian Wanderer sui social netrwork, racconta la sua incredibile vita da emigrato siciliano nella puntata 34 di Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere. Nel corso della puntata Dario ha parlato di come è passato dall’essere un tester di videogame in Canada ad arrivare oggi a occuparsi dall’Irlanda di temi legati all’intelligenza artificiale. E naturalmente Dario ha parlato del suo profilo social The Sicilian Wanderer, da dove si diverte a raccontare storie, leggende e linguaggi legati alla Sicilia.