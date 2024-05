Danzatrice di Palermo chiamata a studiare a Monaco in Germania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Piccole danzatrici palermitane crescono. Monaco di Baviera chiama Palermo. E Palermo risponde, fornendo le sue migliori risorse. Così la danzatrice siciliana Sara Battello - allieva dal 2019 del maestro Marcello Carini e dello staff Ensemble Company 2.0 Asd di Palermo - è stata selezionata per un percorso professionale all'Iwanson International School of Contemporary Dance, diretto da Johannes Härtl e Marie Preußler. Sara, prossima al diploma al liceo Coreutico, studierà in accademia e avrà la possibilità di lavorare con grandi coreografi del panorama internazionale contemporaneo. Seguirà anche un master intensivo di un anno e la possibilità di inserirsi in una compagnia di danza tedesca. Insomma, una grande opportunità all'estero.

A contendersi la futura professionalità di Sara c’erano anche la Copenaghen Contemporary Dance School e la Acts Danse Contemporaine Paris, ma, alla fine, ha vinto la Germania. "Ho visitato le città prima di scegliere - racconta Sara - e alla fine mi ha convinto il metodo di lavoro di Monaco. Mi sono fidata del mio istinto e dopo un attento colloquio con i docenti, agevolato dalla mia padronanza dell'inglese, ho preferito affidare la mia formazione a questa meravigliosa realtà internazionale». «Un anno davvero particolare questo 2024 - dice il maestro Marcello Carini - che ci regala partenze e traguardi. Sara prepara le valigie per avviare un nuovo percorso professionale all'estero, il nostro Antonino Modica si prepara al diploma al Teatro alla Scala di Milano e Alessia Marino consegue una laurea triennale alla Acts Danse Contemporaine di Parigi. Strane combinazioni astrali che, tuttavia, mi convincono sempre di più che trovare il proprio posto è possibile, se rigore, passione e formazione camminano paralleli. Il talento giusto nel posto giusto è ancora la conferma che i nostri ragazzi e i giovani, sono la più grande risorsa internazionale e il centro di tutte le nostre vittorie, ovunque esse avvengano nel mondo".

Non è tutto. Un’altra danzatrice Ensemble Company, Carlotta D'Aiello, ha ottenuto una borsa di studio alla Joffrey Ballet School negli Stati Uniti, illustre istituzione dove si è formata anche l’attrice Charlize Theron. La giovane allieva ha davanti ancora tempo per prepararsi e valutare al meglio questa prestigiosissima promessa di partenza per l'America e verso il suo futuro.