Da Balestrate al Festival, Daniel Vitale tra i pizzaioli di Casa Sanremo

Da Balestrate a Sanremo col sogno di far gustare la propria pizza alle star della musica italiana. Il balestratese Daniel Vitale, 32 anni, farà parte della brigata di 40 pizzaioli che si alterneranno al lavoro nell’arena del gusto, una delle aree dedicate al buon cibo all’interno di Casa Sanremo.

Si tratta di uno spazio nato per affiancare il celebre festival in cui si incontrano artisti, giornalisti, pubblico e sponsor. Negli ultimi anni è divenuta cuore pulsante della manifestazione giunta all’edizione numero 73 che quest’anno si svolgerà da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio. All’interno di Casa Sanremo si trova l’arena del gusto dove vip e artisti potranno gustare le pizze preparate da una brigata di pizzaioli provenienti da tutta Italia tra cui il giovane Daniel. Da Anna Oxa a Colapesce Dimartino, Elodie o Articolo 31, i tanti artisti in gara potranno gustare la cucina del giovane siciliano titolare di una pizzeria a Balestrate.

"Per me è un grande onore rappresentare il mio territorio - dice Vitale - Casa Sanremo rappresenta una vetrina importante non soltanto per noi professionisti ma anche per i luoghi da cui proveniamo. In particolare Balestrate rappresenta una meta turistica conosciuta non solo per le bellezze naturali e la sua storia ricca di tradizioni e cultura, ma anche per l’elevata qualità della gastronomia locale. Per questo motivo farà del mio meglio per trasmettere questi valori ogni volta che sarà chiamato a mettermi all’opera".