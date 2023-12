"Dall'alba al tramonto": la versione cover della palermitana Erika Giannusa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da oggi su tutti i digital store è disponibile “Dall'alba al tramonto – Cover version”, la versione cover del brano dell'artista siciliana Levante, di cui Erika Giannusa si fa interprete e portavoce. Il pezzo “Dall'alba al tramonto” (brano scritto sia per il testo che per la musica da Claudia Lagona, in arte Levante) è stato reinterpretato, in questa versione di Erika Giannusa, che in particolare si è dedicata all'arrangiamento pianistico e all'interpretazione vocale, in collaborazione con lo studio Mix-online di Biella che ha curato l'arrangiamento in versione radiofonica ed il Mix ed il master del brano. La scelta di questo brano da parte di Erika Giannusa, rappresenta la sua volontà di collegarsi alle sonorità melodiche che l'artista Levante riesce a trasmettere nel suo brano, coniugando tradizione e modernità, cantautorato e origini siciliane, elementi che rappresentano un esempio da seguire per la giovane artista che qui ne realizza la sua interpretazione. Rispetto alla versione di Levante, la cover di Erika Giannusa, introduce il pianoforte come strumento ritmico, invece che la chitarra acustica che nell'originale aveva la stessa funzione. Inoltre nella cover di Erika vi è un maggiore uso della cassa che ricorda nelle sue sonorità il battito del cuore. Sono presenti i cori nello special e nel finale che però sono stati riscritti da Erika, con una presenza dei violini in funzione ritmica. Nel complesso questa reinterpretazione si presenta fedele all'originale, ponendo però maggior contrasto vocale tra strofa e ritornello, dove il ritornello è più potente vocalmente, esprimendo la grinta e la combattività che caratterizza l'interprete. Il testo del brano di Levante rappresenta per Erika, la possibilità di rialzarsi dopo ogni caduta, senza lasciarsi abbattere dal tramonto, cioè dal naturale finire delle cose, delle storie e delle relazioni.

Dice Erika: “Mi sento accomunata da quella grinta e al tempo stesso dalla nostalgia che Levante esprime nel suo brano. Ho visto, come tutti nella vita, tanti tramonti e tante albe. Mi sono sempre messa in gioco, rialzandomi dalle cadute ed affacciandomi ad ogni nuova sfida con coraggio. Come tutti ho avuto qualche momento di debolezza... qualche tramonto... per usare i termini di Levante; però ha sempre prevalso in me la voglia di fare, di rialzarmi e di affacciarmi ad una nuova alba. Mi definisco una persona grintosa e combattiva. Sono abituata a lottare e perseverare per ciò in cui credo, per cui i momenti di abbattimento per me durano generalmente poco, servono solo come sprone a fare di più e meglio.“

Erika Giannusa, pianista di formazione classica, cantante lirica e leggera, cantautrice e compositrice; Diplomata con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte classico (Laurea di Vecchio Ordinamento) e Composizione (Laurea di I° Livello); già autrice dei singoli “Errore Mondiale” (2021), “Dark Stone” (2021), “Migrante” (2021), quest'ultima canzone candidata alla selezione di Sanremo Giovani 2021,“L’Ascensore del Paradiso” (2022), editi da Ghiro Records, e di “Respiri Profondi” (2023) prodotto con lo studio Euterpe Records di Palermo, mostra in ogni suo singolo differenti sfaccettature della sua personalità umana e musicale, proiettandoci in una nuova scoperta musicale da assaporare e svelare ad ogni nuova uscita discografica. FB: https://fb.me/Erikamusic93 IG:www.instagram.com/erikagiannusa/ TW:https://twitter.com/erikagiannusa