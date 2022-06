Dal Darfur al Tigray: diritti umani in Africa centro-occidentale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non esiste crisi, conflitto o inganno che non viva della propria segretezza. Portare alla luce questi segreti, descriverli, renderli visibili a tutti, forse non è di per sé sufficiente ma è l’unico mezzo affinchè il tentativo di oscurarli fallisca” (Antonella Napoli)



Per questo, come attiviste e attivisti del gruppo 44 di Amnesty International Italia, vogliamo provare a illuminare le periferie del mondo, quelle dei conflitti continui, delle pervasive violazioni dei diritti umani, delle violenze, dei diritti negati, delle persecuzioni. Quelle invisibili, lontane dall’informazione generalista, dimenticate.



Venerdì 24 giugno alle 18:00, nello Spazio Mediterraneo ai Cantieri Culturali della Zisa, parleremo della situazione dei diritti umani nell’Africa centro-orientale, con un racconto che lega Darfur e Tigray, Sudan, Etiopia ed Eritrea.

Avremo il piacere di ospitare la giornalista e scrittrice Antonella Napoli, esperta d’Africa e direttrice del periodico Focus On Africa, che ci parlerà delle sue tante esperienze sul campo e presenterà il suo libro “Il vestito azzurro” (edito da People). Sarà con noi anche Yodit Abraha, psicologa e operatrice culturale, che condividerà la sua testimonianza, diretta e indiretta, di Etiopia ed Eritrea.

Alberto Calascibetta, attivista del gruppo, farà il punto sulle ricerche di Amnesty International nell’area, a partire dal Rapporto 2021-22 sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Ringraziamo Legambiente per la gentile ospitalità all’interno dello Spazio Mediterraneo, il CISS per le fotografie dell’Etiopia messe a disposizione, le nostre relatrici e Focus On Africa per la disponibilità a collaborare a questo incontro.