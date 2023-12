Disponibile sulle piattaforme digitali il brano e il videoclip di “Freesias” del palermitano Germano Seggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con il videoclip visibile a questo link https://youtu.be/MqC1xl8QLKA l’artista vuole trasmettere un messaggio importante veicolato dalla tanto semplice quanto rivoluzionaria idea che rispettare gli altri esseri umani e comportarsi con gentilezza sia il fulcro per migliorare questa società. “Freesias” - Official Videoclip - tratta il tema del rispetto nei confronti della donna, fin dal titolo che cita il nome del fiore simbolo di amore puro e di gentilezza. La fresia, immaginata dall’artista color magenta, rappresenta la vita della donna. Il videoclip alterna a momenti di tensione e negatività, momenti positivi, di calma e distensione, tramite una narrazione musicale intima e delicata. In “Freesias” sono presenti anche elementi onirici, resi magistralmente dal sound della chitarra elettrica di Germano Seggio, così limpido ed essenziale da far definire l’artista “l’Einaudi della chitarra”. L’apripista del concept dell’album “PaGe” rappresenta perfettamente le intenzioni del progetto discografico, ma, a differenza delle altre tracce, contiene delle contaminazioni elettroacustiche. «“Freesias” è la mia voce, il modo in cui so comunicare − afferma Germano Seggio − Non uso parole, imbraccio la chitarra e parlo attraverso le note raccontando di un mondo diverso, ma ancora possibile, in cui il rispetto nei confronti delle donne viene coltivato da tutti, ogni giorno». Il videoclip di “Freesias”, diretto da Giulia Galati, è un vero e proprio cortometraggio i cui protagonisti sono lo stesso Germano Seggio insieme all‘ attrice Rossella Leone. Le immagini alternano momenti oscuri, nei quali vengono presentate diverse situazioni di violenza psichica e fisica di mobbing, sfruttamento e abuso, a momenti positivi rappresentati da una intensa luce magenta che raccontano storie di rispetto, attenzione, ascolto e accoglienza. È la luce sprigionata dagli atti di gentilezza e rispetto a dominare la scena finale, trasmettendo il messaggio di speranza voluto dall’artista. Videoclip Visibile al link: https://youtu.be/MqC1xl8QLKA