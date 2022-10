VIDEO | La cucina contro gli abusi, le ricette delle cuoche combattenti per Le Vie dei Tesori

“Nessuno deve dirti come fare le cose”, “Tu vali e sei libera sempre”, “Meriti un amore felice” sono le parole stampate sulle etichette tonde dei barattoli. Ultimo weekend (sabato alle 12 e domenica alle 16) per scoprire le delizie delle imprenditrici nella chiesa di San Gregorio Papa al Capo

“Nessuno deve dirti come fare le cose”, “Tu vali e sei libera sempre”, “Sei la persona più importante della tua vita”, “Meriti un amore felice”. Sono le parole stampate sulle etichette tonde dei barattoli di conserve di Cuoche combattenti. Dietro al progetto e al marchio (un mattarello impugnato da una mano femminile) c’è Nicoletta Cosentino, insignita l’anno scorso dell’onorificenza al merito della Repubblica dal presidente Mattarella. Da donna vittima di abusi è diventata un’imprenditrice, grazie al percorso intrapreso al Centro antiviolenza Le Onde di Palermo, e un esempio per tante altre donne. Una storia di coraggio e di speranza che è bellissimo ascoltare incontrandola, come sono indimenticabili i suoi assaggi che verranno offerti tra una chiacchiera e l’altra.

