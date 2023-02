"Cucine da incubo" per la prima volta nel Palermitano, Cannavacciuolo a Misilmeri

Antonino Cannavacciuolo con "Cucine da incubo" approda per la prima volta in un ristorante del Palermitano. Sono infatti in corso in questi giorni le riprese del format, in onda dal 2013, reso celebre dalle incursioni tra i fornelli e i tavoli dello chef campano. La location scelta è "Il Veliero", che si trova in via Generale Sucato.

Il Comune guidato dal sindaco Rosario Rizzolo ha emesso un'ordinanza che prevede il divieto di transito proprio nella strada in cui si trova il locale e il divieto di sosta in alcune vie adiacenti.

"Chiediamo scusa - dice Simone Billeci, titolare del ristorante "Il Veliero" - per i disagi che ne deriveranno per chi lavora nella scuola, gli uffici, negli studi medici o nelle aziende commerciali dell’area interessata. Vi chiediamo un po’ di pazienza dal 31 gennaio al 4 febbraio. Si tratta di un evento, 'Cucine da Incubo', organizzato da Endemol Shine Italy che prevede una serie di riprese non solo degli spazi interni dell'azienda di ristorazione ma anche del territorio”. La puntata dedicata al ristorante di Misilmeri andrà in onda nei prossimi mesi prima su Sky e successivamente su Tv8.