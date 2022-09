VIDEO | Ai Cantieri Culturali è quasi magia: Cristina D'Avena fa cantare tutti con le sigle più belle di sempre

La regina dei cartoni animati ospite del Palermo Comic Convention allo Spazio Averna Open. Per un'ora intera in centinaia, dai più piccoli ai più grandi, si sono fatti trascinare dall'energia della cantante bolognese e dalle sue canzoni senza tempo. "La musica unisce tutti. Non smettete mai di sorridere e cercare la felicità"