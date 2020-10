Cristiano Pasca, la iena palermitana su Italia Uno con lo speciale "Mario Biondo, un suicidio inspiegabile”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Raccontare e fare chiarezza su un mistero di questi anni recenti: il caso Mario Biondo. Prima volta in prima serata da conduttore per il palermitano Cristiano Pasca, che il 5 ottobre sarà in onda su Italia 1 con “Le iene presentano: speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile”. Al centro della storia, la poco chiara fine del cameraman siciliano Mario Biondo, sposato con la famosa giornalista spagnola Raquel Sánchez Silva, trovato impiccato nel 2013 nella sua casa di Madrid. Un caso ufficialmente classificato come suicidio, ma che sembra nascondere delle tinte fosche. A tutto questo cercherà di rispondere Cristiano Pasca, alternando scene dallo studio con servizi video aggiornati fino a poche ore prima della messa in onda di lunedì.

"Gli ultimi anni del mio percorso a “Le iene” li ho dedicati quasi interamente a questa storia – dice Pasca, che è anche attore, presentatore e regista - facendo la spola tra Palermo e Madrid. Ho passato notti insonni ad analizzare documenti, studiare sentenze e perizie. Abbiamo fatto tutto questo non soltanto perché crediamo che Mario non si sia suicidato, ma soprattutto per cercare di donare un po’ di pace a una famiglia che da troppi anni sta aspettando delle risposte. La nostra indagine non terminerà con quello che vedrete il 5 ottobre, ma continueremo a cercare".