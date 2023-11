Nasce CreaCittà, una manifestazione per i diritti dei bambini e degli adolescenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte "CreaCittà. Arti, Culture, Creatività in…Movimento", una manifestazione organizzata per il mese di novembre dedicato ai Diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

CreaCittà parla, infatti, del diritto al gioco, alla fantasia, alle emozioni, alla libera espressione dell’infanzia e dell’adolescenza e lo fa, non a caso, nel mese di novembre perché il 20 ricorre la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini.

La data del 20 novembre, infatti, coincide con il giorno cui l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite-Onu adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989: due documenti fondativi di ogni lavoro di “protezione” e di “promozione” di tutti i bambini, in Italia e nel mondo.

CreaCittà, organizzata dal Movimento educativo, nasce dopo La valigia della città che sogniamo. Viaggio tra le circoscrizioni di Palermo che in otto tappe (https://www.movimentoeducativo.it/2023/08/29/valigia) ha portato il Movimento a conoscere e stringere una rete di relazioni significative con associazioni, enti e cittadini che desiderano lavorare insieme per affrontare i temi dell’inclusione, dell’intercultura, dell’educazione, dell’arte, della cultura, fuori dai luoghi-schemi e con un approccio aperto di incontro con la città reale nei luoghi reali che educano bambini e adolescenti ad esplorare, capire, dibattere, provare, domandare.

"Una manifestazione che attraversa tutta la vittà, coinvolge scuole, associazioni, cittadini, il Conservatorio, in uno scambio di informazioni, di esperienze, di vita. Il Movimento educativo crea movimento, osmosi fra i quartieri e le circoscrizioni, portando attività educative, recuperando i giochi di strada nel mese dei diritti dei bambini e delle bambine", afferma Annamaria Balistrieri portavoce del Movimento educativo.

"CreaCittà è un microcosmo di tantissime iniziative in tutta la città per ribadire il nostro principio fondativo: tutta la città educa. Cultura e Sociale possono essere degli alleati, ma devono unirsi in una strategia lifelong learning da costruire quotidianamente anche attraverso la creazione di laboratori partecipati territoriali per creare territori coesi ed accoglienti", conclude Lino D'Andrea.