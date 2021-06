Il Covid non ferma il talento della violoncellista palermitana Silvia Maria Gira

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Covid 19 cade come una bomba atomica sul mondo della musica ma non riesce a fermare il talento della giovane violoncellista palermitana Silvia Maria Gira che consegue nella massima istituzione italiana d'eccellenza Accademia Santa Cecilia di Roma il titolo accademico di Alto Perfezionamento con il massimo dei voti sotto i riflettori accesi di Rairadioplay dove viene invitata insieme al trio Aeonium a dare testimonianza della esperienza in Accademia.

Un periodo tenebroso e molto incerto quello della Pandemia dove lo studio e la passione hanno avuto la meglio per la giovanissima Silvia Gira ,diplomatasi con lode e menzione presso il Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo e già distintasi presso le più prestigiose istituzioni musicali d' eccellenza come l' Accademia Stauffer di Cremona e la Accademia Chigiana di Siena.