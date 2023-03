Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 13 marzo 2023 è stata costituita l’associazione culturale “I Tamburinai di Casteldaccia”. Il gruppo Tamburinai di Casteldaccia si è formato nell'anno 2006, per volontà di alcuni giovani musicisti casteldaccesi, tra cui Pietro Castiglia e Roberto Tomasello, e negli anni ha visto un incremento giovanile, e da allora ha svolto diverse manifestazioni ed eventi, acquisendo negli anni prestigio e visibilità a livello provinciale e non solo, ricevendo diversi riconoscimenti e meriti, portando il nome di Casteldaccia sempre in alto.

La neonata associazione, continuando il percorso avviato dal gruppo dal 2006 a oggi, pone come obiettivo principale il sostegno, la diffusione e la ricerca dell’arte in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla storia della musica, diffondendo le tradizioni popolari siciliane, tramandando e divulgando l’arte del tamburo siciliano, trasmettendo tale tradizione alle nuove generazioni, proponendosi come luogo d’incontro e di aggregazione d’interesse culturale e artistico.

A comporre la prima assemblea dell'associazione in qualità di soci fondatori sono stati i signori Pietro Castiglia, Giovanni Cipriano, Giuseppe Geraci, Giada Clemente, Nicola Rubino e Giovanni Faranna, i quali all’unanimità eleggono come presidente Pietro Castiglia, vicepresidente Giovanni Cipriano e segretario Giuseppe Geraci.