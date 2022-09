Mostra del cinema di Venezia, anche un parrucchiere palermitano a curare il look dei vip

Il parrucchiere palermitano Francesco Cospolici è tra i 50 hairstylist selezionati in tutta Italia da L'Oreal che hanno avuto il compito di acconciare le chiome dei vip dello spettacolo di tutto il mondo presenti alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Cospolici: "Un pizzico di Sicilia nelle teste dei vip"

"E' un punto di arrivo nella carriera di un parrucchiere italiano far parte dello staff selezionato da L’Oréal per la Mostra del Cinema di Venezia - ha affermato l'hairstylist palermitano Francesco Cospolici -. Un grande onore, una di quelle cose che ti fanno capire che stai facendo bene il tuo lavoro, restando nella tua terra. Lo stile richiesto per l'evento è quello italiano e mi piace pensare che nelle teste dei vip di tutto il mondo ci sarà anche un pizzico di Sicilia, grazie al mio contributo".

Chi è Francesco Cospolici

La storia lavorativa di Francesco Cospolici inizia 30 anni fa. Nel 1992, a soli 14 anni, cominciò in una piccola bottega. Quel negozietto di appena 60 metri quadrati, con una sola vetrina, aperto in via Marconi è diventato, trent'anni dopo, un grande atelier con quattro grandi vetrine e 200 metri quadrati, con un team di 15 esperti. Tra i personaggi dello spettacolo che si sono affidati alle sue sapienti mani, Paola Saluzzi, Manuela Arcuri, Sabrina Ferilli, Serena Autieri, Monica Bellucci, Ficarra e Picone. Inoltre ha lavorato alle campagne di alta moda di Dolce & Gabbana, The Bridge ma anche per Mediaset e Rai.