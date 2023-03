"Cosa bolle in pentola?": progetto di solidarietà degli studenti dell’Alberghiero Borsellino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 23 marzo 2023, dalle 15,30 alle 18, gli alunni dell’Alberghiero Borsellino, sostenuti dalla indiscussa professionalità dei loro docenti (chef ed esperti di vini e sala/bar), terranno un incontro nel salone parrocchiale della Parrocchia Maria Santissima Addolorata di Pallavicino, durante il quale insegneranno ai presenti alcuni bellissimi piatti e cocktail da poter preparare per le prossime feste pasquali, senza dimenticare il tema del wellness e dello zero waste. Sarà un momento bellissimo di solidarietà perché al termine dell’incontro sarà data a tutti i convenuti la possibilità di offrire un libero ma ragionevole contributo per sostenere le 200 famiglie a carico della Caritas parrocchiale.