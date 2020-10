Mattarella premia gli "eroi del Covid": ci sono anche due palermitani

Ci sono anche due palermitani tra i cittadini che hanno ricevuto stamani le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Sono state conferite "motu proprio" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 3 giugno scorso, a un gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del Coronavirus. "I riconoscimenti, attribuiti ai singoli - spiega il Quirinale - vogliono simbolicamente rappresentare l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali"

La cerimonia si è svolta al Palazzo del Quirinale. Premiata Daniela Lo Verde, preside dell'istituto Giovanni Falcone dello Zen. E' stata lei a lanciare una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà durante il lockdown. Suo l'appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza. Riconoscimento anche per Ettore Cannabona, comandante della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Milicia, che ha devoluto in beneficenza l'intero stipendio mensile.

"In questo momento - ha detto Mattarella - il pensiero non può che andare alle vittime del Coronavirus, ai tanti che sono morti in servizio, nel prestare cure e assistenza a coloro che erano malati. E' un ricordo che non deve abbandonarci, una riconoscenza che deve essere mantenuta nel tempo".