Ristoratore sfida il virus, la burocrazia e le avversità ed apre una nuova attività

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un momento di grande difficoltà economica per il commercio e l’artigianato in ginocchio per la pandemia da Covid con gravi contraccolpi per tutto l’indotto c’è a Palermo chi trova il coraggio di iniziare una nuova attività nel campo della ristorazione e dell’intrattenimento. Il temerario è Davide Saitta, un fisico imponente ed un cuore grande, un sognatore che ha accettato la sfida di aprire in pieno centro in piazza Francesco Napoli al numero 7 un locale battezzato l’Elite Restaurant & More per via della sua vocazione “glamour” dedicato alla ristorazione, alla degustazione e al divertimento, ma anche hamburgheria, panineria e drinkeria.

Saitta ha investito tanto nel digital maketing e nella comunicazione social raggiungendo con il catering e il food delivery ovunque chi ne faccia richiesta. Ma non è tutto, Davide Saitta con fiducia spera al più presto non appena passerà questa guerra silenzionsa del coronovirus di creare nel suo locale grandi eventi con tanti ospiti Vip. Come se non bastassa è stata lanciata dallo stesso Saitta una bella campagna di promozione radiofonica dell’attivita grazie ad uno spot di 30 secondi ricco di positività e speranza irradiato da un network dalla vocazione dance arrivato da pochi mesi anche a Palermo sulla frequenza di Radio Palermo Centrale 99,9 mhz in FM che ha aderito al circuito “Studio Più Sicilia” ripetendone il segnale.

Il motto di Davide è “L’Elite Restaurant & More … il top del top”, una sferzata di ottimismo ed una bella testimonianza che tanto fa bene alle piccole e medie imprese ed ai loro clienti, quindi a noi tutti che vogliamo credere fortemente in un ritorno ad una vita normale.