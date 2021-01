Il nuovo volto di Corleone in un video promozionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La bellezza di Corleone, immagine dopo immagine, in un video promozionale della città. Dalla Matrice alle Cascate delle Due Rocche, passando dalla chiesa di Sant’Agostino, dall’ex ospedale dei Bianchi e dal Cidma, fino ad arrivare a tanto altro. Il video è stato realizzato da Virgilio Ferrara e prodotto dal consigliere Gianluca Castro, con lo scopo di far conoscere e apprezzare sempre più le particolarità e i pregi del nostro territorio.

2Ho accolto subito con entusiasmo la proposta del consigliere Castro - dice Walter Rà, assessore alla Cultura, al Turismo e allo Sport -. Non è la prima volta che ci confrontiamo per programmare insieme attività di promozione turistica per la nostra città, pur appartenendo a forze politiche diverse. Il video diverrà parte integrante di una ‘vetrina telematica’ cui stavamo già lavorando. Il portale VisitCorleone, presto online, sarà dedicato esclusivamente al turismo corleonese. Nel video di Virgilio Ferrara le immagini parlano quasi da sole, riportando ad alcuni dei nostri valori portanti: identità, arte, cultura, tradizioni. Elementi che guidano ogni giorno anche la nostra azione amministrativa".