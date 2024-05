Dal Massachusetts a Terrasini, la coppia americana che molla tutto e apre un ristorante: "Qua siamo felici"

Dal Massachusetts a Terrasini. Tutto per un colpo di fulmine. E' la storia di una coppia di statunitensi che dopo una vacanza si sono innamorati del paese palermitano e hanno deciso di cambiare vita. Così hanno salutato la loro casa negli Usa per trasferirsi a Terrasini dove hanno appena aperto un ristorante-pizzeria vicino al mare. Come nome hanno scelto uno dei simboli climatici della Sicilia: "Scirocco". A raccontare a PalermoToday come sono andate le cose è Steph Palermo, 57 anni, scrittrice e conduttrice di talk show radiofonici. Ha radici siciliane, è nata a Stoneham, comune della contea di Middlesex, appena fuori Boston, nel Massachusetts. Anche il compagno, James (Jimmy) Spadorcia ha sangue italiano. Dirigente edile in pensione ha infatti il padre di origini abruzzesi. Ama la cucina raffinata, il rock & roll, gli sport americani e le belle sfide. E "Scirocco" sicuramente lo è.

"Mia nonna era di Riesi, in provincia di Caltanissetta - dice la donna - e sin da piccola mi ha insegnato come preparare alcuni piatti tipici come la cassatedda con la ricotta. La mia non è stata un'infanzia facile. Sono nata con la sindrome di Poland, una malformazione congenita: ero senza le dita della mano destra e avevo un braccio molto più corto".

Una malattia assai rara, che colpisce un bambino ogni 20-30 mila. Si tratta di un insieme unilaterale di malformazioni fisiche che coinvolgono anche i muscoli pettorali di una metà del torace (totalmente assenti sul lato destro). "Sapevo che nella mia esistenza c'era qualcosa di più di questo semplice trauma personale ma ho sempre inseguito la felicità. Ho sofferto a lungo gli effetti del bullismo, sono stata esclusa e derisa. Ho trascorso gran parte della mia gioventù negli ospedali sottoponendomi a vari interventi di chirurgia ricostruttiva con la speranza di acquisire una migliore funzionalità della mia mano. Ho trascorso quegli anni tra risate e lacrime, sono stata testimone di abusi, dipendenza dal gioco d'azzardo e violenza. Ho sempre amato le mie radici e tradizioni siciliane che ho coltivato in America. Nella mia famiglia c'erano anche macellai di Caltanissetta e pescatori di Sciacca". Qualche anno fa - insieme al compagno - il viaggio che ha rappresentato una svolta nella loro esistenza.

"Abbiamo programmato un mese di vacanza a Terrasini. Eravamo a pochi passi dal mare e vicino alla piazza. Volevamo immergerci nella cultura e diventare parte della città. Dopo due settimane - racconta ancora la donna - ho chiesto a Jimmy se voleva restare un altro mese ancora. Così abbiamo deciso di restare. Saremmo dovuti tornare negli Stati Uniti ma rinviavamo sempre, ritrovandoci spesso seduti nel nostro bar preferito in mezzo alla gente del posto. Un giorno abbiamo ascoltato una conversazione tra amici su un ristorante in vendita a Terrasini. Ho detto subito a Jimmy: 'Prendiamolo'. Così siamo tornati a Boston e abbiamo progettato il nostro futuro qua in Sicilia. In otto settimane abbiamo fatto tutto: rinnovato i passaporti, festeggiato il giorno del Ringraziamento, poi dopo il Natale e Capodanno abbiamo fatto le valigie, spedito gli scatoloni e salutato la famiglia e gli amici. Così siamo saliti su un aereo alla volta della Sicilia, dove siamo arrivati lo scorso 4 gennaio".

Dopo due mesi di pratiche legali è nato il ristorante "Scirocco". Un locale dall'impronta a stelle e strisce. "Il fatto di non aver mai lavorato nel settore della ristorazione, di non avere una buona conoscenza della lingua e doverci trasferire definitivamente in un altro continente - conclude - non ci ha scoraggiato. Qua dentro si mangia ovviamente anche cibo americano, ci sono serate con Scotch e sigari, sfilate di moda, musica dal vivo. Siamo felici di essere qui e vorremmo restituire qualcosa alla comunità di Terrasini fornendo cibo e regali ai bambini svantaggiati".