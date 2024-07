Servizio di vigilanza privata composto da sole donne, la cooperativa "Valkyrja" al 400° Festino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del 400° anniversario dal ritrovamento del corpo miracoloso di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo, simbolo di rinascita e di speranza. La maggior attrazione del 14 luglio è rappresentata dal Carro Trionfale, una gigantesca macchina scenica realizzata per la prima volta nel 1686, alla cui sommità troneggia la statua di Santa Rosalia, coronata di rose, il quale percorre il Cassaro, ovvero via Vittorio Emanuele, fino a Porta Felice. Nel corso della storica processione la cooperativa "Valkyrja" rappresentata da sole donne Amalia Miranda (presidentessa), Emilia Di Meo (vicepresidentesse), Eugenia Costa (socia), Barbara Giovenco (socia), Angela Miranda (socia), ha fatto da cordone al carro, reliquie durante il cammino effettuato con le confraternite.

Le stesse sono state accolte nel migliore dei modi collaborando in tutte le attività collaterali all'ordine pubblico un buon esempio di sicurezza privata. La Santuzza viene festeggiata con un ricco calendario di eventi che andrà avanti sino al 2025, animando il territorio provinciale del capoluogo siciliano.