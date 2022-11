Le ricchezze enogastronomiche della Valle dello Jato e i vini della Cantina Di Bella insieme per esaltare i piatti

Si chiama “Di Bella Wine Experience – Viaggio sensoriale nella Valle dello Jato” la serata esclusiva alla scoperta del vino e dei suoi segreti che ha visto protagonista la Cantina Di Bella. Situata in Contrada Feotto, nel comune di San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, la cantina è stata riscoperta e rilanciata da Sebastiano Di Bella, oggi presidente dell'Irvo, l'Istituto regionale del vino e dell'olio. In una serata alcuni chef siciliani hanno realizzato alcune tra le loro migliori interpretazioni della cucina del territorio in un emozionante cooking show. All’interno di ogni singola specialità un prodotto della Valle dello Jato. Specialità abbinate ai vini della Cantina di Bella, dal sommelier Marcello Malta, per un profluvio di caratteristiche organolettiche di altissima qualità, con profili olfattivi che spaziano su molteplici percezioni, da quelle primarie a quelle più evolute, che caratterizzano questo straordinario vitigno Catarratto che affascina e ammalia con le sue potenzialità enologiche. Nel corso dell’evento la pasticceria Oscarha realizzato una cassata di 30 chili.

La Valle dello Jato, a pochi passi da Palermo, vede piccoli produttori lavorare per creare delle eccellenze che rendono grande un territorio. Media partner dell’evento IoComproSiciliano, il Brand che da un biennio si occupa di valorizzare le prodizioni del territorio e Orogastronomico.it la testata giornalistica che racconta e mette in luce le eccellenze enogastronomiche. I finger food contenevano un ingrediente di queste aziende, nello specifico il caciocavallo dell’azienda agricola biologica Giovanni Scalora di Piana degli Albanesi; le il pecorino dell’azienda Palazzolo; l’aziendaSgròdi San Giuseppe Jato che produce mandorle, el’Azienda Lo Ciceroproduttori di olio. Ospite anche Francesco Giunta con le sue produzioni di latte di capra, e Santo Bono produttore di legumi e cereali.

Un’esperienza alla scoperta di storie e sapori, tenuti insieme dal carattere coinvolgente e affascinante del vino abbinato ai sigari, con la partecipazione del master blend Federico Marino. Per una serata fatta di convivialità, sensazioni ed emozioni che le parole non possono raccontare. "Il vino è uno degli ambasciatori privilegiati del nostro territorio, per raccontare l’identità e la cultura siciliana - spiega il presidente Sebastiano di Bella. Il nostro impegno è quello di esprimere le caratteristiche di un territorio, la Valle dello Jato, da sempre vocato a grandi vini ed a prodotti di grande qualità come formaggi ed olio, per rispondere alla crescente domanda di qualità da parte dei consumatori". "Il contributo di IoComproSiciliano a questa iniziativa è nella direzione di dare valore alle reti territoriali - spiega Davide Morici. – La nostra ambizione è che ogni territorio provi a lavorare insieme ed a raccontarsi come splendidamente sta facendo la Valle dello Jato".