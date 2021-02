Convegno "Coronavirus: a che punto siamo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Coronavirus: a che punto siamo". Questo il titolo del Convegno di studi che si terrà Sabato 6 Febbraio 2021, dalle ore 08,30 alle ore 13,30, rigorosamente in modalità virtuale, in ottemperanza alle misure di sicurezza mirate al contrasto della pandemia in corso. L'evento è organizzato dallo Spazio PsicoBrain della Dottoressa Angela Ganci, noto psicologo psicoterapeuta, scrittrice, giornalista e docente palermitana. Un momento di riflessione e confronto sulla pandemia in atto, sui diversi dispositivi normativi in vigore, sulle ripercussioni sociali e psicologiche del Covid 19 dovute alle restrizioni adottate per contenere l'epidemia, sulle ripercussioni della pandemia nel mondo della scuola, in particolare relativamente al tema della Didattica a distanza, e sulla prospettiva di cura, incluso lo spinoso argomento dei vaccini e delle terapie anti-Covid 19, attraverso un dibattito interdisciplinare ricco di spunti teorico-pratici.

L'evento ha ottenuto il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, dell’Associazione di Volontariato il Quadrifoglio Rosa diretta dal Dottor Giuseppe Imbornone, del Giornale Online The Voice Kw, del Programma Sociale OMNIA di Eli Chio e del Liceo Classico Umberto I di Palermo. Il mondo della medicina sarà rappresentato in questa occasione dal Professore Antonio Cascio e dal Dottor Antonio Davi', medici infettivologi di fama nazionale, esponenti della Simit (Società italiana di Malattie infettive e tropicali) che si occuperanno rispettivamente dello stato dell'arte dei vaccini e delle terapie più efficaci contro il Coronavirus. La prospettiva psicologica sulle ripercussioni emotive e sociali della pandemia, nella prospettiva delle attuali zone a differente colore in cui è suddivisa l’Italia e in prospettiva di un nuovo lockdown generalizzato, sarà affrontata dalla stessa Dottoressa Angela Ganci e dalla Dottoressa Erika Maniscalco, mentre il mondo della Scuola avrà tra i suoi portavoce il Prof. Vito Lo Scrudato, Dirigente scolastico del Liceo Classico Umberto I di Palermo e il Dottor Antonino Leonardi, che discuteranno della pandemia e delle sue ripercussioni attuali, educative e didattiche, soprattutto in relazione all’utilizzo della DAD, tra pregi e criticità. Infine un excursus giuridico sulle norme adottate nel tempo dal Governo in tema Anticovid 19 sarà fornito dall'Avvocato Silvano Bartolomei, mentre una prospettiva centrata sull'assistenza infermieristica ai pazienti sarà proposta dal Nicolò Scordato, infermiere forense.

Modera Antonella Giotti, presentatrice tv. Ad apertura del lavori saranno presentati i Volumi della Dottoressa Angela Ganci dai titoli "Pianeta Salute" e "Minicompendio di Psico(pato)logia, criminologia e Neuroscienze", attraverso i Reading curati dagli attori Alessandro Cassata, Giovanna Macaluso e Simona Seidita. Eventuali modifiche al presente programma e alla modalità di fruizione dell'evento saranno presentate all'interno della Pagina Facebook dello Studio di psicoterapia e mediazione familiare della Dottoressa Angela Ganci al link https://www.facebook.com/Studio-di-psicoterapia-e-mediazione-familiare-della-drssa-Angela-Ganci-165560656850860/. L'evento è aperto alla cittadinanza, previa registrazione al numero 393/1145135 o 329/3488011 (solo Whatsapp) o attraverso il contatto mail angela.ganci@gmail.com.

Per l'accesso ai lavori sarà' adottata la piattaforma Google Meet, il link di accesso sarà comunicato ai partecipanti tramite la mail di iscrizione o il contatto telefonico fornito un'ora prima dell'inizio dell'evento.

