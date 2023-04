"Fondi europei e Procura Europea": all'Ars il convegno organizzato dall'associazione giuristi siciliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto all'Ars, nel suggestivo contesto della sala Piersanti Mattarella, l’evento organizzato da Agius (Associazione Giuristi Siciliani) dal titolo “Fondi europei e Procura Europea (Eppo): sostegno, gestione e controllo dello sviluppo economico dell’Ue”.

Il convegno - patrocinato tra gli altri da Comune di Palermo, Autorità di Sistema Portuale, Camera di Commercio, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Polo Meccatronica Valley, Lions Club Palermo Host - ha rappresentato l’occasione per inaugurare finalmente un proficuo tavolo di confronto fra istituzioni, imprese e mondo dei professionisti sul tema dell’utilizzo dei fondi del Pnrr. Nella condivisa consapevolezza che i fondi strutturali e di investimento erogati dall’Unione Europea rappresentano, senza dubbio, una opportunità irripetibile, è emersa, così come sottolineato da più parti, la necessità di una “cabina di regia” gestionale ed organizzativa affidata a professionisti altamente specializzati e con competenze trasversali, che garantiscano la qualità e la trasparenza della spesa.

In questo senso, nelle parole dell'avvocato Marco Pasquale Marchese, che ha moderato l’incontro, l’evento “proietta l’avvocatura nel presente. La rivoluzione verde e quella digitale stanno stravolgendo l’economia e il mercato del lavoro. Il mondo delle professioni e, in particolare, gli avvocati non possono pensare di affrontare lo scenario attuale con gli strumenti del passato”. Due le sessioni svolte: la prima dedicata all’incidenza dei fondi europei nello sviluppo delle politiche territoriali regionali e la seconda al funzionamento della Procura Europea (EPPO), quale organismo indipendente dell’Unione Europea incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

Per l'avvocato Francesco Leone, presidente di Agius “un importante momento di formazione per gli avvocati. Il Pnrr non sta rivoluzionando soltanto il Paese, ma anche gli studi legali, chiamati ad attrezzarsi per le sfide del presente con il rafforzamento di dipartimenti multidisciplinari che supportino adeguatamente ed efficacemente le imprese nei loro piani di sviluppo a medio-lungo termine”.