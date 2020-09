Food delivery, arriva il contratto nazionale per i rider: una svolta storica che parte da Palermo

Compenso minimo di 10 euro l’ora. E poi indennità integrative in caso di maltempo e festività, dotazione gratuita dei dispositivi di sicurezza, sistemi premiali al raggiungimento di un tot numero di consegne. I riders, i fattorini del cibo a domicilio che durante il lockdown hanno “salvato”, anzi migliorato, la vita a tutta la gente rinchiusa a casa così come imposto da un decreto, da oggi hanno un contratto collettivo nazionale. Una svolta storica, perché è la prima in Europa, che AssoDelivery, l’associazione che rappresenta l’industria italiana del food delivery, e il sindacato Ugl firmano insieme.

Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e Social Food - che rappresentano insieme AssoDelivery – raggiungono così un obiettivo tanto atteso: i riders continueranno ad essere inquadrati come lavoratori autonomi e, in più, avranno molte più garanzie. A fare il punto della situazione Giovanni Imburgia, fondatore dell’unica azienda italiana a far parte dell’associazione nonché vicepresidente di Assodelivery. “Si tratta del lieto fine di una storia iniziata nel 2018 - spiega a PalermoToday -. Sembrava un contratto impossibile, ci abbiamo iniziato a lavorare insieme a Ugl, il sindacato più rappresentativo dei rider. Il riconoscimento dell’autonomia del loro lavoro è un primo traguardo storico”.

Adesso così viene messo nero su bianco quello cui i riders auspicavano. “Desideravano flessibilità, per poter rispondere alle logiche della multicommittenza - precisa ancora il vicepresidente Giovanni Imburgia -. Se fossero stati subordinati non avrebbero potuto scegliere quando e per chi lavorare. Così abbiamo avviato una trattativa. I 10 euro lordi l’ora verranno corrisposti per il tempo effettivamente lavorato perché si andrà a sommare il tempo delle singole consegne. Una cifra che ha un valore simbolico che fa capire che è possibile avere dei guadagni alti in relazione al tempo effettivamente lavorato”.

Il contratto nazionale dei riders entrerà in vigore dal prossimo 3 novembre. “In un momento come questo in cui la pandemia da Coronavirus ha acceso ancor di più i riflettori sul delivery - conclude il fondatore di Social Food - aver messo questo tassello è di non poca importanza. È il primo contratto europeo di una ‘gig economy’ che regola e ufficializza i riders come lavoratori autonomi. Un settore innovativo come il food delivery, nell’era del Covid, ha fatto un ulteriore passo avanti rendendo coscienti tutti dell’importanza di un servizio come il nostro”.