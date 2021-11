Al via il contest "Tutti in classe A": le scuole superiori protagoniste

Guidare una Classe A Plug-in Hybrid sulle piste di un aeroporto e partecipare ad una scuola con i piloti AMG Driving Academy Italia. E’ la nuova iniziativa di R.Star, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo che lancia il contest “Tutti in Classe A”.

Il contest è rivolto agli studenti del 4^ e 5^ anno delle scuole superiori di Palermo e provincia. Le classi possono iscriversi, entro il 20 novembre, compilando il form all’indirizzo https://www.rstar.it/eventi/tutti-in-classe-a/ per partecipare all’evento “All R Star Driving Experience” che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre all’aeroporto di Boccadifalco.

Il team di R.Star realizzerà una foto o un breve video che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole iscritte. I protagonisti dei video più votati sul sito della concessionaria avranno la possibilità di scendere in pista all’aeroporto di Boccadifalco, in equipaggio con un genitore, per cimentarsi su un vero circuito in una prova di regolarità. La coppia più brava potrà vivere l’esperienza di volare su un aereo turistico. Il regolamento completo su https://www.rstar.it/eventi/tutti-in-classe-a/