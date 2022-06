Contest per parrucchieri: Tony Alaimo hair stylist primo classificato per Palermo e provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ Tony Alaimo conosciuto ed apprezzato Hair Stylist di Palermo il primo in assoluto del contest organizzato dal “Giornale del Parrucchiere“ in competizione nel capoluogo regionale per tutta la provincia palermitana. Adesso si passerà al prossimo step del contest, le regionali, per poi competere nel 2023 al titolo nazionale di parrucchiere dell’anno in Italia. "Siamo strafelici per l'ambito riconoscimento, abbiamo partecipato così per gioco, non pensavamo di ricevere il primo posto del podio, usciamo da 2 anni di sacrifici per via della pandemia, ci stiamo adoperando per il rilancio della nostra categoria, la nostra attività e quella dell'intero comparto hanno subito delle pesanti perdite economiche, è tempo di rinascita con le giuste iniziative e con gli aiuti finanziari e gli adeguati ristori agli operatori di categoria". Così ha dichiarato Tony Alaimo da noi raggiunto subito dopo l'importante riconoscimento. Tony Alaimo Uomo e Donna, è da sempre nella bella borgata di Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino 36.