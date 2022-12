Vince il Bar Italico, il locale di Sant'Erasmo si aggiudica il contest #Arancinapop

E' il Bar Italico a vincere il contest lanciato da PalermoToday #Arancinapop. La giuria - composta dallo chef Pietro Adragna, dal giornalista Riccardo Campolo e dalla lettrice Marta Ceraulo - ha premiato il locale di Sant'Erasmo tra i cinque finalisti scelti dai lettori.

Croccantezza, volume, gusto, ripieno e frittura: questi erano i 5 parametri presi in considerazione dai "giudici". E il bar Italico ha totalizzato ben 126 punti, staccando di poco il Bar Cristal di Termini Imerese e il Bar Olimpia di via dell'Orsa Minore che sono arrivati ex aequo in seconda posizione con 124 punti. Quarti a pari merito invece il Bar Vabres (via Michele Cipolla) e il Bar Turistico dell'Acquasanta con 122 punti. Scarti minimi. A fare la differenza insomma sono stati i dettagli: tutte le arancine assaggiate dalla giuria erano comunque buonissime.

"Siamo contenti - afferma il titolare Giuseppe Caruso mentre abbraccia la figlia Aurora - perché per noi è un riconoscimento del nostro lavoro quotidiano, che va avanti da ben 46 anni. Vincere il premio per l'arancina migliore a Palermo è tanta roba. Un ringraziamento speciale a tutti i lettori che ci hanno votato. Invitiamo invece tutti quelli che non ci conoscono a provare la nostra arancina".

"Solo grazie al voto popolare - dichiara Pietro Adragna, famoso per la partecipazione alla scorsa edizione di Masterchef - sono stato in grado di uscire dalla mia comfort zone conoscendo così posti nuovi e prelibatezze sconosciute. Il Bar Turistico in realtà non è stata una sorpresa per me, quindi mi è stato facile riconoscere la croccantezza e il sapore delle sue arancine. Super. Capitolo a parte il Bar Italico - spiega ancora Adragna - spesso solo tappa di veloci caffè prima di mettermi in strada verso altri lidi. Le sue arancine, quelle 'accarne' in particolare, sono una cosa per cui ringrazio che sia stato promosso questo contest. Gaudio. Il Bar Vabres è un altro punto fisso del comune sentire palermitano, che però io sconoscevo. Ma del resto il sentire popolare non sbaglia mai. Eccellenti!"

Non solo a Palermo però si mangia l'arancina. "Capitolo a parte il Bar Cristal - continua lo chef - che ci ha 'costretti' ad arrivare fino a Termini Imerese. Il vero problema è che da ora in avanti questo viaggio temo debba diventare occasione di costanza. Le sue arancine, 'abburro' soprattutto, la croccantezza e leggerezza della loro frittura sono da standing ovation. Chapeau! Chiude il cerchio il Bar Olimpia, che pur scontando l’esser in coda al tour, quando già quindi si reclamava il sostegno di un epatologo, mi ha fatto gioire con la bontà e l’abbondanza del suo ottimo ripieno. Spettacolo! In definitiva - conclude Adragna - qui davvero si trattava di scegliere sulla base di sfumature e dettagli quasi insignificanti, ma credete a me, dove cadete cadete, cascate alla grande! Eviva Santa Lucia, evviva Palermo".

E' stato un percorso lungo, quello di #Arancinapop, iniziato lo scorso 28 novembre. Nelle prime due fasi sono stati protagonisti i lettori, che prima hanno nominato attraverso le pagine social e l'app di PalermoToday i loro locali preferiti e poi hanno votato tra i 20 più nominati. Quindi la palla (di riso) è passata alla giuria che ha scelto il Bar Italico tra i cinque locali finalisti. "E' stato un gioco, un'esperienza divertente dopo un'idea nata quasi per caso", dice il direttore di PalermoToday Andrea Perniciaro. "Gli anni passati - continua - per Santa Lucia ci siamo limitati a pubblicare le classifiche stilate dalle riviste di settore. Quest'anno invece in redazione ci siamo detti: perché non far scegliere ai lettori? Da qui il nome del contest. Che è stato apprezzato visti gli oltre 10 mila commenti e i quasi 24 mila voti per scegliere i finalisti. A vedere il numero di nomination è chiara una cosa: a Palermo l'arancina è buona in tanti posti. A noi è toccato l'ingrato compito di doverne scegliere uno. Trattandosi di gusti non tutti saranno d'accordo, ma spero che si comprenda che lo spirito è stato appunto quello di un gioco. A questo proposito - conclude Perniciaro - ci tengo a ringraziare i titolari e il personale dei bar dove siamo andati per gli assaggi per la loro disponibilità e per essersi messi in gioco senza prendersi troppo sul serio".