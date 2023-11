Consulta provinciale degli studenti: Ludovico Risicato è il nuovo presidente

Studenti al voto. Si sono svolte questa mattina le elezioni dei nuovi membri della consulta provinciale degli studenti. Le urne sono state aperte all'istituto professionale Pietro Piazza di corso dei Mille.

Le votazioni hanno portato all'elezione di Ludovico Risicato dell'istituto nautico Gioeni Trabia come presidente con 38 voti e Alessandro Rosselli, del liceo classico Meli, come vicepresidente con 36 voti.

Risicato e Rosselli subentrano a Francesco Giunta, del liceo Classico Meli, ex presidente, Paolo Maggio, referente della Cps per Usr Sicilia, e Daniele Randazzo, della scuola Santo Savarino, ex segretario.