Nasce a Palermo la prima consulta cittadina sull'educazione sessuale e affettiva

Parlare di sessualità, relazioni e consenso, tutele e diritti con le giovani in un’ottica di genere, sex-positive, intersezionale e orientata al benessere, è da sempre un’esigenza concreta a cui le realtà operanti nel territorio di Palermo stanno rispondendo, ognuna con i propri strumenti.

Nelle ultime settimane, dopo gli episodi di Palermo, Caivano, Latina e il femminicidio di Marisa Leo nel trapanese, il tema della violenza di genere è ancora una volta diventato un trend topic: ne discute l’opinione pubblica, ne parlano i politici. "Se da una parte quello che da sempre chiediamo è una maggiore visibilità, dibattito e strumenti per contrastare qualsiasi forma di violenza - si legge in una nota della neo-nata consulta - dall’altra siamo preoccupati: molte delle narrazioni che abbiamo letto appaiono distorte, incomplete e prive di riflessioni critiche sulla responsabilità istituzionale sui fatti accaduti; inoltre, vi è il timore che con la fine dell’estate, si concluda anche quest’attenzione emergenziale alla questione".

Ma non solo. "Per far fronte adeguatamente all’urgenza di parlare di consenso, relazioni tossiche e sane, sessualità e affettività con le giovani e in qualsiasi contesto educativo - dicono ancora - nei mesi scorsi abbiamo iniziato a mettere in rete rappresentanti di organizzazioni della società civile locale, attivisti, professionisti ed esperti attivi sul tema dell’educazione alla sessualità e all'affettività. Vogliamo creare un dibattito permanente attorno a questi temi, confrontarci sugli approcci e i metodi, e portare avanti azioni coordinate che siano multidisciplinari e attente alle specificità e complessità del territorio. Da qui è nata a maggio la prima consulta cittadina sull’educazione sessuale e affettiva a Palermo, che vuole essere una piattaforma in grado di generare confronto ed interventi formativi sul territorio in questo ambito".

Un primo passo per sensibilizzare. "L’educazione sessuale e affettiva è una questione di diritti umani - concludono - diritti sessuali e riproduttivi, diritto alla salute, alla dignità e all’uguaglianza di genere, e per funzionare deve essere un’educazione completa (Comprehensive Sex Education), che tenga conto della complessità della sessualità e dell’affettività umana quali aspetti sociali, culturali, fisici, cognitivi, emotivi e relazionali. Le principali aree di intervento includono: riconoscimento e prevenzione della violenza di genere, diritti, abuso, violenza, consenso, mascolinità tossica, identità di genere, orientamento sessuale e ruoli di genere,

piacere e salute sessuale, aspetti intersezionali tra diversità culturali, socio-economiche e disabilità".