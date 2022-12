Rinnovato il consiglio dell'Ansmi, rieletto presidente Giuseppe Genovese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Ansmi, l'Associazione Nazionale Sanità Militare si è riunita ieri presso le Officine Baronali di Palermo per la consueta Conviviale di Natale preceduta dall’assemblea dei Soci e dell’elezione dei nuovi amministratori per il triennio 2023/202.5. Un importantissimo momento nella vita del sodalizio che quest'anno ha assunto un rilievo notevole rappresentando la chiusura del triennio di attività. "La partecipazione ad entrambi i momenti - ha affermato il Presidente della Sezione di Palermo, il Ten. me (ris.) Dr. Giuseppe Genovese - ritengo manifesti il senso di appartenenza e condivisione di momenti di affiatamento per tutti noi e di vitalità dell'Associazione e riconoscimento dell'impegno che ci ha contraddistinto e fatti conoscere e apprezzare nel panorama delle Associazioni d'Arma e non".

L'Assemblea si aperta con l'ascolto degli Inni: Nazionale e della Sanita Militare a seguire la lettura della preghiera del soldato di Sanità da parte della dr.ssa Assunta Montensano e la consegna ad alcuni soci degli attestati di ringraziamento per l'attività prestata nel sodalizio. Ricordiamo che l'ANSMI è l’unica Associazione d’Arma che ha titolo giuridico a rappresentare, nel mondo delle Associazioni, la Sanità Militare Italiana. Il nuovo Consiglio è così composto: Presidente della Sezione Genovese Giuseppe, Ten. ris. cpl. Co. Sa. (me); Vice Presidente della Sezione, Zasa Christian Cap. ris. cpl. Co.Sa. (farm); Consiglieri della Sezione: Bucca Vincenzo Sold. Cong. Co. Sa; Campanella Massimo S.Ten. ris. cpl. Co. Sa. (me); Di Maio Calogero, Aviere scelto Cong.; Gigante Fabio, Serg. Cong. (M); Molinelli Bernardo, S.Ten. ris. cpl. Co. Sa. (me); Sanzo Donatella; Presidente Collegio Sindaci, Triscari Pietro Claudio, Gen. B. me CC (ris); Sindaci Bruno Carlo, Ten. ris. cpl. Co. Sa. (me), Scalzo Sebastiano, Ten. ris. cpl. Co. Sa. (me).