Confartigianato Palermo dona un defibrillatore alla Camera di Commercio

Inaugurazione col presidente Pezzati, Albanese e il vicesindaco Giambrone. "Posizione strategica per tutta la città e per 'la casa delle imprese'"

Confartigianato Palermo dona un defibrillatore semi automatico alla Camera di Commercio ma a disposizione non solo della “casa delle imprese” ma di tutta la città. Sistemato al piano terra nei locali della Camera di Commercio, in via Emerico Amari 11, è stato consegnato ufficialmente questa mattina alla presenza del vicesindaco Fabio Giambrone. Un momento importante condiviso dal presidente di ConfartigianatoPalermo, Giuseppe Pezzati, con il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese.

Entusiasta dell’iniziativa il vice sindaco Fabio Giambrone. “Voglio manifestare il mio apprezzamento per l’iniziativa di Confartigianato Palermo – ha detto –. È stata scelta un’ottima posizione, strategica per tutta la nostra città. Una donazione che è anche simbolo della collaborazione che c’è tra l’associazione degli artigiani e la Camera di Commercio. Darò indicazioni al nostro corpo di polizia municipale, in modo tale che tutti gli agenti siano informatidell’esistenza di questo presidio e le pattuglie che controllano il territorio possano sapere che in questa zona è possibile intervenire e salvare una vita”.

“Abbiamo voluto donare questo defibrillatore con la consapevolezza che può avere una molteplice fruizione e siamo orgogliosi che sia stato ben apprezzato – ha detto Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Palermo –. Abbiamo a cuore la salute degli artigiani, delle imprese ma della città tutta. Un defibrillatore può rivelarsi uno strumento indispensabile per salvare una vita umana. E grazie all’Ancos, la nostra associazione nazionale delle comunità sociali e sportive, abbiamo avuto la disponibilità del presidio”.

È infatti l’Ancos a fornire i defibrillatori semiautomatici alle associazioni territoriali che decidono poi a chi donarli per l’installazione in luoghi strategici. “Per la Camera di Commercio è rassicurante avere in sede un dispositivo di soccorso sanitario come il defibrillatore– ha commentato Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio –. Ringrazio il presidente Pezzati e Confartigianato per avere scelto la nostra sede per questa donazione”.