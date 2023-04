Concorso scolastico del Serra International Italia, premiato il dodicenne palermitano Tancredi Cadili

Il piccolo Antonio Tancredi Cadili, per il secondo anno consecutivo, ha vinto il primo premio del concorso scolastico promosso dal Serra International Italia sul tema: “In un mondo che ha bisogno di amore, non si può vivere senza perdono”. Antonio, 12 anni, frequenta la seconda media al Convitto Nazionale Falcone, ha vinto presentando un video nel quale esegue una sua melodia al pianoforte.

“La composizione - ha scritto la Commissione nella motivazione - si lascia apprezzare per la musicalità, la semplicità e l’armonia; l’esecuzione del giovane compositore è sicura e disinvolta”. “Dedico questo premio a Papa Francesco che qualche settimana fa è stato poco bene - ha detto Antonio -. Io ho avuto l’onore di incontrarlo in piazza San Pietro, un momento che non dimenticherò mai più. Papa Francesco è il Papa dell’amore e a lui, con grande affetto, oggi dedico questo premio”.