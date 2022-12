Natale in vetrina, a Caccamo due concorsi per addobbare (e decorare) vie e piazze del paese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due concorsi di idee per addobbare le vetrine dei negozi ed i quartieri cittadini. L'iniziativa promossa dal Comune di Caccamo, in collaborazione con Confartigianato, è rivolta ai commercianti locali con il concorso “Natale in Vetrina” ed ai privati cittadini o gruppi di cittadini con il concorso “Decorando il Natale”.

Partecipare è semplicissimo. Basta fotografare la vetrina del proprio negozio oppure l'addobbo realizzato nella propria abitazione o nel proprio quartiere ed inviarla al Comune di Caccamo, per posta elettronica all'indirizzo frontoffice@comune.caccamo.pa.it , unitamente alla copia della scheda di partecipazione e al modulo “informativa privacy” debitamente compilati e firmati.

La foto, in buona risoluzione, ed i moduli debbono essere inviati entro il 16 dicembre 2022, indicando nell’oggetto della mail il nome del partecipante e/o la denominazione della ditta del negozio. Tutte le immagini degli addobbi saranno pubblicate sulla pagina social del Comune di Caccamo dal 27 dicembre 2022 alle ore 24 del 30 dicembre 2022.

I cittadini sceglieranno l'addobbo preferito, votando con il “like” la foto dello stesso. I primi tre addobbi più votati, per ciascun concorso, saranno premiati con una simbolica targa ricordo, mentre agli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. L'avviso completo, i regolamenti dei due concorsi ed i moduli di partecipazione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Caccamo.