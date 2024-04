Concorso di fumetti, due studenti palermitani premiati ad Alucomics

Anche due studenti di Palermo fra i giovani premiati (provenienti da tutta Italia) del concorso a fumetti promosso da Cial e focalizzato sui grandi temi ambientali, sulle buone pratiche per il riciclo dei rifiuti e sulle caratteristiche dell'alluminio (materiale riciclabile al 100% e per infinite volte). Fra i premiati anche due studenti del liceo artistico Eustachio Catalano di Palermo.

Il contest

I grandi valori della sostenibilità ambientale, le buone pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, le straordinarie caratteristiche dell’alluminio (materiale riciclabile al 100% e riutilizzabile per infinite volte): questi i temi che hanno dovuto sviluppare nei mesi scorsi tanti giovani studenti per partecipare al coinvolgente concorso a fumetti AluComics - Il mio primo Graphic Novel. Partito a inizio anno scolastico e appena conclusosi, il contest è stato promosso da Cial-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in collaborazione con Comicon - International Pop Culture Festival, e coordinato dall’agenzia La Fabbrica Società Benefit, specializzata nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa.

Guidati dai loro docenti, gli studenti sono stati chiamati a realizzare una storia a fumetti completa, dai toni decisamente green. Uno l’obbiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza delle tematiche connesse alla salvaguardia del Pianeta invitandoli a esprimersi con lo straordinario linguaggio del graphic novel. Sinossi, studio dei personaggi, tavole illustrate e, ovviamente cover art: compito non semplice ma sicuramente stimolante. E i numeri parlano da soli: hanno aderito all’iniziativa gli studenti di quasi 100 scuole secondarie di secondo grado presenti sull’intero territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

I premiati

È poi spettato a una giuria selezionata il compito di individuare i 10 migliori elaborati (ex equo) fra tutti quelli pervenuti. Fra i premiati anche i lavori di due studentesse del Liceo Artistico Eustachio Catalano di Palermo, ovvero: ‘Risvegli ambientali’ realizzato da Aurora Ferrante (classe 3D) e ‘Galaxy Power’ realizzato da Sara Giammanco (classe 4D).

Risvegli ambientali - Sinossi dell’opera: Thomas e Allie trovano per caso una scatola di vecchie Polaroid che testimoniano il passato della loro città, oggi inquinatissima. La differenza tra i luoghi raccontati dalle foto e quelli in cui si trovano a vivere è talmente evidente che i due decidono di intraprendere una serie di azioni per comunicare ai propri concittadini la necessità di un cambiamento: tra queste, la creazione di sculture in alluminio, materiale chiave per la sostenibilità, che attirano l’attenzione della cittadinanza e innescano un movimento contro l’inquinamento.

Galaxy Power - Sinossi dell’opera: Per i loro concerti i Galaxy Power usano una consolle davvero speciale, tutta fatta di alluminio. Grazie alle proprietà di questo preziosissimo materiale, la musica della band si espande in tutto l’universo, attirando l’attenzione di popoli alieni vicini e lontani!

A lezione con maestri e maestre del fumetto

Per tutta la durata del concorso, il portale www.alucomics.it ha fornito online a ragazze e ragazzi i necessari suggerimenti ‘tecnici’ e ha consentito loro l’accesso a 4 Masterclass tenute da noti professionisti del settore: Daniel Cuello, Ratigher, Lorena Canottiere, Michele Foschini e finalizzate alla conoscenza dei principi di base del tema, ovvero: storytelling, regia, layout, struttura, disegno e sistema editoriale. Le loro lezioni sono state seguite complessivamente da oltre 2.250 studenti. I loro contributi (video e materiali didattici) si sono aggiunti a quelli delle altre artiste e artisti che sono diventati docenti della Nona Arte per Alucomics: Matteo De Longis, Alessandro Baronciani, Teresa Radice, Stefano Turconi, Luca Usai.

Tanti premi per i 10 vincitori (ex-aequo)

Ognuno dei dieci vincitori si è aggiudicato:

La partecipazione a Comicon 2024 (Napoli, 25-28 aprile) ospiti di Cial con viaggi, vitto, alloggio

L’esposizione del proprio elaborato all’interno di una mostra allestita nell’ambito di Comicon

Una tavoletta grafica Wacom Intuos Small Black con BT (dispositivo portatile che consente di dipingere, disegnare ed editare foto con appositi pennini)

Un ulteriore abbonamento per l’ingresso a Comicon per una persona a scelta del vincitore

La premiazione ufficiale è in programma il prossimo 27 aprile a Napoli durante Comicon (c/o gli spazi della Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta - ore 19.30 - Auditorium del Teatro Mediterraneo).

“È straordinario constatare con quanto entusiasmo così tanti ragazzi, provenienti da tutta Italia, abbiano deciso di mettersi in gioco e di partecipare al nostro concorso. La sostenibilità ambientale, i temi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti e, non ultimo, il rispetto delle buone regole del vivere sociale sono evidentemente leve capaci di suscitare nell’animo dei giovani spunti di riflessione e di stimolare la loro creatività. Una creatività tra l’altro supportata da un estro davvero inaspettato. Il nostro grazie va anche a tutti i docenti che hanno saputo stimolare in tal senso i loro studenti.” afferma Stefano Stellini, Direttore Generale Cial.