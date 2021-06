Torna il concorso "Fotomodella dell'anno": i casting a Palermo

Selezioni aperte per ragazze tra i 15 e i 23 anni. La gara è giunta all'edizione numero 38 e in passato ha lanciato personaggi come Michelle Hunziker, Caterina Balivo e la siciliana Costanza Caracciolo

Torna "Fotomodella dell’anno" e a Palermo arriva il primo casting in vista delle tappe estive del concorso. Martedì 15 tutte le ragazze di età compresa fra i 15 e i 23 anni potranno iscriversi e partecipare alla selezione: appuntamento a partire dalle 15 (e fino alle 18) presso la sala conferenze del Sinalp, in via Giacomo Serpotta 53.

Necessari per la partecipazione i documenti d’identità e una foto da allegare al modulo di iscrizione. Per le minorenni serve anche la firma dei genitori. L’organizzazione è di Sabrina Tevere, la direzione artistica di Claudia Aloi.

Tutto pronto, dunque, per il via all’edizione numero 38 del concorso del patron Mattia Tiraboschi. "Fotomodella dell’anno" è stato in passato trampolino di lancio per tante vedette del mondo dello spettacolo, da Michelle Hunziker a Caterina Balivo, da Samantha de Grenet ad Adriana Volpe, senza dimenticare la siciliana Costanza Caracciolo.