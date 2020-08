Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Vucciria Music presenta "Palermo in the voice", un concorso canoro per scoprire nuovi talenti. Una grande vetrina artistica senza limiti di età, in collaborazione con case discografiche, radio nazionali e tv. Sei un cantante, cantautore o una band? Iscriviti subito, chiamando il numero +39 3663368500 Premi: - Promozioni artistiche di alto livello - Partecipazione alle fiere internazionali della musica - Un inedito - Registrazione in studio - Realizzazione videoclip - Un tour di 10 date Tutto prodotto da “_Vucciria Music_” in collaborazione con _Soundcode 414 Studio_