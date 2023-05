Certe notti al Foro Italico, da Ligabue a Max Pezzali: ecco chi canta al concertone di Radio Italia a Palermo

Ligabue e Max Pezzali, Emma e Paola&Chiara e poi ancora Rocco Hunt, Marracash, Irama, Mr. Rain, Blanco, Diodato, Levante, Boomdabash, Rkomi e Sangiovanni. Quattordici artisti per una lunga notte di musica. E' questo il cast ufficiale del concertone di Radio Italia Live che il prossimo 30 giugno accenderà i riflettori ancora una volta sul Foro Italico di Palermo. Dopo l'esperienza del 2019 e del 2017, e dopo l'evento dello scorso 20 maggio che ha fatto registrare il tutto esaurito in piazza Duomo a Milano, il più grande spettacolo gratuito di musica live in Italia promette già di non deludere la città.

A partire dalle 20.40, la serata condotta dagli ironici attori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 (oltre che ovviamente in radio e sui social ufficiali) per permettere a chi non riuscirà a garantirsi un posto sul prato del Foro Italico di seguire lo show. A intercettare le emozioni del pubblico, che potrà scegliere di dipingere parti del corpo o il viso come nei grandi festival internazionali, la conduttrice Daniela Cappelletti. Dietro le quinte, invece, ad ascoltare gli artisti Manola Moslehi. La sigla, invece, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Rocco Hunt in conferenza stampa

L'evento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Comitini. Per l'occasione Radio Italia Live ha ospitato a Palermo Rocco Hunt, uno degli artisti del concertone, che ad agosto tornerà - stavolta ai Cantieri Culturali alla Zisa - per una tappa della sua tournèe. "Sud chiama Sud - ha detto a PalermoToday - e Palermo è nel mio cuore. Quando sono venuto per l'ultimo concerto di Radio Italia non avevo ancora grandi successi alle spalle. C'era tutta la piazza a cantare con me. Che emozione! Mi sono dunque ripromesso che ci sarei tornato, ma con le mie hit. Adesso torno con qualche canzone, dopo aver cantato al Politeama in occasione della nave della legalità per ricordare Falcone e Borsellino. Questa città fa parte del mio percorso artistico e non la dimenticherò mai".

I numeri del concertone

Il concerto di Milano, di appena qualche giorno fa, è stato visto, ascoltato e vissuto in totale da 2 milioni di persone. "E Palermo non sarà da meno" promettono Mario e Alessandro Volanti, rispettivamente editore e presidente di Radio Italia e direttore marketing e commerciale. Saranno 500 circa le persone impegnate per gli allestimenti, tra scenografie e audio. Gli artisti sul palco, montato fronte mare, saranno inoltre accompagnati da un'orchestra quasi totalmente composta da musicisti siciliani.

Dal Barbera al Velodromo, tornano i grandi eventi

Durante la conferenza stampa il sindaco Roberto Lagalla ha annunciato l'intenzione di portare Palermo in alto, sin da questa estate, con grandi concerti. Non solo nei classici luoghi, già rodati da anni come il Teatro di Verdura o i Cantieri Culturali alla Zisa, ma anche con qualche inedito: dallo stadio Barbera al Velodromo. "Il Comune nell’ultimo anno sta rilanciando gli spettacoli e i grandi eventi in città e Radio Italia Live - ha detto il primo cittadino - sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all’occhiello dell’estate in musica a Palermo. Per questa ragione, il mio ringraziamento va a Radio Italia, che ha voluto puntare ancora su Palermo per questo grande evento, con la quale c’è stata una proficua collaborazione che regalerà il concerto al Foro Italico ai palermitani e, sono sicuro, anche a tanti appassionati che arriveranno dal resto della Sicilia e da altre parti d’Italia".

Radio Italia Live per la terza volta a Palermo

Intanto Radio Italia Live fa il tris a Palermo. "Sono certo che sarà anche quest’anno una grande festa - dice Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia -. Il cast che siamo riusciti a creare per l’evento è sicuramente di altissimo livello e anche in questo caso proveremo ad accontentare tutte le generazioni di nostri ascoltatori che affolleranno il prossimo 30 giugno il Foro Italico. Abbiamo iniziato il conto alla rovescia che ci porterà, tra 30 giorni, a vivere una serata di grande musica e partecipazione. Anche quest’anno ci saranno le dirette, le interviste e le prove nei giorni precedenti quindi la festa inizierà già mercoledì 28 giugno". Per l'evento, insieme allo staff della produzione, hanno lavorato anche l'assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, la Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Palermo e l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nonché Prefettura e Questura.