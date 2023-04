Torna il concerto per Peppino Impastato, sul palco anche Roy Paci

Roy Paci, Shakalab, Cisco sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno quest’anno a Cinisi sul palco del "Concerto per Peppino Impastato". L’evento musicale torna in grande stile dopo i tre anni di stop imposti dalla pandemia e, come da tradizione, inizierà al termine del corteo del 9 maggio in ricordo del giornalista e militante di Democrazia proletaria ucciso dalla mafia 45 anni fa.

All'invito degli organizzatori, le associazioni “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” e “Musica e Cultura”, oltre ai già citati Roy Paci, Shakalab e Cisco, hanno generosamente confermato la loro partecipazione Serena Ganci, Enzo Rao e Angelo Sicurella. La serata, che avrà inizio alle 19, sarà presentata da Martina Martorano, conduttrice radio e tv e consulente musicale.

Parteciperanno al concerto anche due cori, uno interamente femminile e diretto da Serena Ganci, l'altro composto dai bambini delle scuole di Cinisi e diretto da Roy Paci. Il palco sarà simbolicamente allestito su corso Umberto I, fra la casa di Peppino e Felicia Impastato e l'ex casa del boss Tano Badalamenti, alla fine del famoso percorso dei “cento passi”.

“Per Peppino e i suoi compagni - spiega Luisa Impastato, presidente di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato - la musica è stata una potente forma di aggregazione, di emancipazione dalla cultura mafiosa e di resistenza. Siamo felici di poter accogliere a Cinisi i tanti artisti che hanno dimostrato una grande sensibilità accettando il nostro invito e sono oggi al nostro fianco nel tenere viva la memoria di mio zio attraverso la loro arte”.

Mentre il presidente di “Musica e cultura”, Salvo Ruvolo, sottolinea che “tornare ad organizzare il concerto del 9 maggio era tra i nostri principali obiettivi. Per noi è importante far tornare il grande e variegato popolo che si riconosce negli ideali di Peppino Impastato a stringersi in un abbraccio e tornare a cantare".