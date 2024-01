La cantante romana si è esibita per l'ultimo dell'anno. Arrivata mano nella mano con il fidanzato Andrea Iannone, ha portato le sue più famose hit sul palco indossando una tuta nera super sexy che ha subito conquistato il pubblico. Polemiche sulla sonorizzazione della piazza e sulla diretta tv, che non ha trasmesso la sua esibizione

VIDEO | "Bagno a mezzanotte" per Elodie, in 10 mila al Politeama per il concertone di Capodanno