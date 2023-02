Concerto benefico per autistici in Cattedrale, l'incasso finanzierà l'acquisto di un pulmino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un concerto benefico per i ragazzi autistici si terrà nella Cattedrale di Palermo venerdì 10 febbraio alle ore 21. L'evento è organizzato da Alberto Profeta insieme all’A.N.P.S. e vede quale beneficiaria l’associazione CON.VI.VI. L’AUTISMO APS, L’ingresso è libero, chi vuole può lasciare un’offerta, i proventi saranno devoluti per l’acquisto di un pulmino per i bambini.

Direzione artistica dell’evento è affidata ad Alberto Profeta e Ernesto Quagliarello, direttori d’orchestra Stefano Romani e Raimondo Capizzi; tenore Alberto Profeta, baritono Simon Svitok, soprani Natasa Katai e Lucia Escribano, mezzosoprano Gabriella Aleo. Con la partecipazione della Giovane Orchestra Sicula e il coro A.N.P.S. Palermo. Presenta Barbara Lipari.