Lo show de I Sansoni, i film di Roberto Lipari e dei Soldi Spicci: presentato il Conca d’Oro Summer Fest

E' tutto pronto per la prima edizione del Conca d’Oro Summer Fest che si terrà al Centro Commerciale di via Lanza di Scalea. Dal 28 luglio al 25 agosto cinque weekend di puro relax e divertimento con un ricco programma che vedrà il susseguirsi di spettacoli di cabaret, serate musicali, cinema all’aperto e infine la Notte d’Oro con l’apertura di tutti i negozi del Centro Commerciale fino alla mezzanotte. Gli eventi del Festival sono tutti gratuiti e ad accesso libero, con protagonisti comici e attori del calibro di Roberto Lipari, I Soldi Spicci, I Sansoni e tanti altri. A dirigere e coordinare gli spettacoli sarà Massimo Minutella mentre per la proiezione dei sei titoli made in Sicily si beneficerà della preziosa collaborazione del Cinema E-Planet King.

Si parte venerdì 28 luglio con I 4 Gusti,che si esibiranno in un esilarante spettacolo di cabaret condividendo la serata con Massimo Minutella & The Lab Orchestra. I film che saranno proiettati nei tre week end successivi di agosto sono: venerdì 4 “Il padrino”, sabato 5 “Stranizza d’amuri”, venerdì 11 “Il grande giorno”, sabato 12 “Tuttaposto”, venerdì 18 “Un mondo sotto social” esabato 19 “Picciridda con i piedi nella sabbia”. Venerdì 25 agosto gran finale con lo spettacolo de “I Sansoni”, il noto duo comico palermitano, che si esibirà con i suoi sketch più famosi e in collaborazione con Massimo Minutella & The Lab Orchestra.Per tale occasione verrà rilanciata dopo 7 anni la Notte Bianca (per l’occasione rinominata Notte d’Oro), ovvero che il Centro Commerciale Conca d’Oro manterrà tutti i negozi aperti fino alla mezzanotte. "Siamo molto contenti di dar vita quest'estate a un appuntamento che spero diventi una tradizione negli anni - spiega Andrea Chiarioni, direttore del Centro Commerciale – e che permetta così al Conca d'Oro di diventare sempre di più un luogo di commercio, ma anche di intrattenimento e relax”.

“Sono molto contento di potere prendere parte alla prima edizione del Conca d’Oro Summer Fest, – afferma il direttore artistico della manifestazione, Massimo Minutella – una manifestazione tutta Made in Sicily, con artisti siciliani, con proiezioni di film siciliani e due serate all’insegna della buona musica e della comicità. Finalmente ci si può ritrovare nei grandi spazi senza alcuna restrizione, senza alcun distanziamento e quello che serve è solo un avvicinamento sociale che può avvenire solo attraverso i grandi eventi come la musica e la comicità. Serve soltanto essere presenti, perché gli ingressi sono completamente gratuiti”.

Per promuovere l’evento, oltre a una massiccia campagna di comunicazione sulla città e online, nei week end dal 22 luglio al 5 agosto avrà luogo anche un’attività di "guerrilla marketing" molto originale sulle spiagge palermitane di Mondello, Isola delle Femmine e Capaci. Numerosi ombrelloni brandizzati Conca d’Oro saranno posizionati su alcune spiagge libere prima dell’arrivo dei bagnanti. Le hostess distribuiranno i flyers con il calendario della rassegna e le persone potranno così portarsi a casa l’ombrellone trovato al loro arrivo.