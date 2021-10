Il Conca D’Oro omaggia gli amici animali: domani con Stefania Petyx in scena lo show "Tali e Quali"

Ci sarà Gipsy, un Pastore Olandese di 4 anni, che aiuta i vigili del fuoco nella ricerca delle persone disperse tra le macerie e Aika, un Labrador Retriever di 5 anni, addestrata per intervenire in luoghi compromessi dalle fiamme. Ma non solo. A mostrare le loro abilità anche animali specializzati per il supporto psicologico e relazionale con bambini, diversamente abili, pazienti ospedalizzati e anziani. Al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, va in scena un omaggio agli amici animali. Domani, sabato 23 ottobre, dalle ore 16:00, Stefania Petyx, nota inviata di Striscia la notizia, assieme al suo fedele bassotto accoglieranno un vasto popolo di “pets” accompagnato da i propri padroni per celebrare il forte legame che esiste tra umani e animali in una sfilata scoppiettante.

Compagni di lavoro, amici, veri membri della famiglia che trasmettono affetto, supporto e che rappresentano spesso quel valore aggiunto per risolvere situazioni di emergenza e di difficoltà. Grandi e piccoli eroi che si presenteranno sul palco, allestito in piazza Eventi del Conca D’Oro, per ricevere un tributo e un omaggio alla loro fedeltà. Lo show dal titolo “Tali e quali” vedrà protagonisti, oltre agli animali che supportano forze dell’ordine e associazioni, anche i compagni di vita dei clienti del Conca D’Oro che, nei giorni scorsi, sono apparsi nelle circa 300 foto pubblicate sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Conca D’Oro. Un modo per mostrare la somiglianza fisica e affettiva con il proprio animale domestico. Allo Show, che verrà trasmesso in diretta su Radio Tivù Azzurra, saranno presenti tra gli altri: l’attore, cabarettista e docente Gianni Nanfa; l’attore Sergio Vespertino, l’illusionista Christian Carapezza, il giornalista Francesco Panasci, il conduttore Massimo Minutella.

Sabato, a partire dal mattino, è previsto un fitto programma di esibizioni. Si comincerà con le dimostrazioni dell’ACS Associazione Cani di Salvataggio, che interverrà con 6 unità cinofile. I “Bauwatch” si tufferanno in una piscina allestita per l’occasione per una coinvolgente esibizione. Per tutti i gli “amici a 4 zampe”, che volessero fare questa esperienza, sarà possibile prendere parte al “battesimo dell’acqua” (si consiglia di venire al centro commerciale attrezzati di telo). A seguire l’Unità cinofila dei vigili del fuoco, con la presenza di 3 cani e 2 operatori, presenterà, tra le tante attività, anche la “fire-investigation”.

Un’azione sperimentale, attualmente attiva al livello nazionale esclusivamente presso il comando dei vigili del fuoco di Palermo, che si occupa di investigare e ricercare gli incendi dolosi. Presente anche il Nucleo cinefilo della polizia municipale di Palermo. Sul palco si susseguiranno anche le attività assistite con animali e le attività di interazione/uomo cane con gli operatori specializzati Marco Matina, Danilo Vitale e Caterina Bonanno. Infine, a partire dalle ore 10:30 le associazioni “I canuzzi di Marzia e Maria onlus”, “Balzoo – Banco Italiano zoologico Onlus” e la “Lega del cane” saranno presenti per una raccolta alimentare e di farmaci veterinari, per sensibilizzare sulle adozioni e per combattere il fenomeno degli abbandoni.

Tutti gli animali che parteciperanno alla sfilata dovranno essere muniti di microchip. Stefania Petyx e gli altri artisti presenti saranno a disposizione anche per foto e autografi, purché vengano rispettate le distanze di sicurezza e tutte le normative anti-Covid-19.